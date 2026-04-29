リアクション ザ ブッタが、自身最大規模となるZepp DiverCity (TOKYO)公演『ブッタのゼップ』を2027年4月18日に開催。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：春フェスで注目のアーティストは？OddRe:、名誉伝説、Nikoん……今勢いに乗る期待の5組を紹介） 本情報は、4月28日に東京 恵比寿LIQUIDROOMにて行われた『リアクション ザ ブッタ still e.p release tour final - still with you -』