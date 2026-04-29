北海道旭川市内の工事現場で、足場や電柱が倒れる事故がありました。この事故で一時、付近の住宅などおよそ８４０戸が停電となりました。（林記者）「旭川市の中心部に近いエリアです。電柱と足場でしょうか、根元から倒れています」根元にひびが入り、大きく傾いた電柱。事故があったのは、旭川市３条通１９丁目の工事現場です。警察によりますと、工事現場の足場や電柱１本が何らかの原因で倒れましたが、けが人は確認されていな