NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。巨人は2投手を入れ替えました。昇格となった石川達也投手は、今季開幕1軍スタートも3月29日の阪神戦で1回4失点。翌30日に登録抹消となっていました。ファームでは6試合に登板して防御率0.00で再昇格です。登録抹消となった則本昂大投手は、前日の広島戦で5回12安打を浴び、6失点で黒星。FAで加入した35歳右腕は、今季4戦で0勝2敗、防御率3.52でまだ今季未勝利です。