◇出場選手登録【日本ハム】進藤勇也捕手【オリックス】博志投手【楽天】前田健太投手【ロッテ】西野勇士投手【阪神】高橋遥人投手、津田淳哉投手、岡城快生外野手【DeNA】島田舜也投手【巨人】石川達也投手【広島】前川誠太内野手◇同抹消【オリックス】権田琉成投手【阪神】富田蓮投手【巨人】則本昂大投手【広島】佐藤啓介内野手