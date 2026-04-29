２９日午前７時２０分頃、東京都福生市加美平の路上で「ハンマーを持っている人がいる」と１１０番があった。捜査関係者によると、路上にいた男子高校生ら７人のうち１人が近くの自宅から出てきた男（４４）にハンマーで顔などを殴られ、顔の骨を折る重傷を負った。男はその後、現場に駆けつけた同署員６人に噴霧器を使って液体をまくなどし、自宅に閉じこもった。署員３人が軽傷という。正午頃、同庁が突入したが、男の姿は確