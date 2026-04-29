「ロッテ−楽天」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天の前田健太投手は五回途中被安打７、リードを許して降板。ＮＰＢ復帰初勝利はお預けとなった。１点リードの四回にポランコ、井上にソロ本塁打を浴びて逆転を許した。五回も続投したが、先頭の藤原に四球、続く西川に中前打を浴び、一、三塁としたところで交代した。２番手・柴田も押し出し四球と犠飛で２点を奪われ、前田健の失点は５だった。「味方が点を取って