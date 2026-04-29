長年にわたり、社会で貢献した人に贈られる春の叙勲の受章者が発表され、鹿児島県関係では66人が選ばれました。 社会のさまざまな分野で顕著な功績があった人に贈られる旭日章のうち、旭日小綬章は元奄美市長の朝山毅さん（79）、元鹿児島市議会議員の幾村清紱さん（78）、 元伊仙町長の大久保明さん（71）、元垂水市議会議員の紱留邦治さん（74）ら7人が受章しました。 旭日双光章は7人、旭日単光章は2人です。