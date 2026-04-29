◆パ・リーグ西武―日本ハム（２９日・ベルーナドーム）西武打線が日本ハム・達孝太投手から初めて３得点を奪った。１点リードの５回、先頭の古賀悠が四球を選び出塁。相手の野選や失策、西川の犠打などで１点を追加した後、１死一、三塁で打席に入った「３番・ＤＨ」の渡部聖弥外野手が、１５０キロ直球をはじき返して右前適時打を放ち、３点目を奪った。渡部は「追い込まれながらも甘い球を仕留めることができた。追加点を