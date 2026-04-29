◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井頼之介は７回途中で勝ち越しを許して交代し、プロ初勝利を逃した。同点で迎えたこの回、２死を奪った後に京田に一塁強襲の二塁打。続く林に左前適時打を浴びた。さらに代打・ヒュンメルに右前打でつながれたところで、マウンドを降りた。同点とされた５回は、なおも２死二塁で三森を見逃し三振。そこから７回１死までの５者連続を含む