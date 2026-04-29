◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節東京Ｖ２―１鹿島（２９日・味スタ）鹿島は東京Ｖに１―２で競り負け、今季初の９０分負けを喫した。リーグ戦では昨年７月５日の川崎戦以来、約１０か月ぶりの黒星となった。＊＊＊２７日に来日したクラブのアドバイザー・ジーコ氏が会場で熱視線を送ったが、無念の黒星となった。今年の３月で７３歳となったジーコ氏。来日間もない中での視察となったが、旧知の関係者らと