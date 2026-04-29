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テクニカルポイント豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も０．７２付近がレジスタンスに 0.7286ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7235エンベロープ1%上限（10日間） 0.7167一目均衡表・転換線 0.716310日移動平均 0.7158現値 0.7091エンベロープ1%下限（10日間） 0.708721日移動平均 0.7033一目均衡表・雲（上限） 0.7028一目均衡表・基準線 0.6937100日移動平均 0.6927