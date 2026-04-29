巨人の戸郷翔征投手が２９日、１軍に合流した。「やっぱり戦いのこの場所に帰ってくると気持ちも入ります」と目を輝かせ、久しぶりに訪れた東京ドームを見渡した。仲間達からは拍手で祝福を受けた右腕は「みんながすごく歓迎をしてくれて本当にうれしかったですし、一緒に最高の選手達とできる瞬間は当たり前じゃないんだって感じました。チームに貢献したいです」と語った。戸郷は今年はオープン戦３登板を防御率９・００と