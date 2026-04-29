◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）広島の前川誠太内野手が、今季初めて出場選手登録された。２８日の２軍・西武戦（カーミニーク）で３号３ランを含む３安打３打点をマーク。今季２軍では２２試合で打率２割８分２厘、３本塁打、７打点という成績を残していた。２１年育成ドラフト２位で広島入りした２３歳。４年目の昨年７月末に支配下昇格を勝ち取り、２８試合で打率１割８分５厘、９打点だった。代