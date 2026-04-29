◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初めて出場選手登録を抹消された。開幕から４試合に先発し奮闘を続けていたが、０勝２敗、防御率３・５２と勝ち星に恵まれていなかった。本拠地・東京ドーム初登板となった２８日の広島戦で５回を投げ、ともに移籍後ワーストの１２安打６失点と打ち込まれた右腕。４度目の挑戦でも移籍後初勝利はならず「先制点を与えたこと、ビッグ