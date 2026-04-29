ピクニックなどお弁当に持っていきやすいくるくるサンドイッチ。上手に巻けず、具材がはみ出ることありませんか？今回は、はみ出ずにきれいに仕上がる方法を紹介します。 ▼具材が飛び出さず、きれいな断面に仕上がるのが魅力 お弁当やピクニックでも映える、見た目も楽しいサンドイッチ！前日に仕込みができるのも嬉しいポイントです。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 大切なのは、油