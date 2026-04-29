◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２９日・神宮）阪神・森下翔太外野手が気合の中前打を放った。６回１死一塁で左腕・山野の外角速球を捉えた。２８日の同戦で８回に左つま先に自打球。そのまま途中交代していた。この日も走る姿を見る限り、万全ではなさそうだが、主力としての意地を見せている。さらに８回の先頭でも広沢から中前打。ここで代走・植田を送られてベンチに退いた。