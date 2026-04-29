◇セ・リーグヤクルト―阪神（2026年4月29日神宮）ヤクルトの山野太一投手（27）が29日、神宮で行われた阪神戦に先発登板。5回2/3を5安打2失点（自責1）で降板し、今季5勝目はならなかった。昨年まで通算6試合で2勝1敗と勝ち越している阪神とは今季初対戦。初回を3者凡退に仕留め、2回には大山にこの日初安打を許したが序盤を無失点で乗り切った。しかし、3回2死一塁から岡城に左中間への適時二塁打を浴び先制点を奪われ