将棋の第19期マイナビ女子オープン5番勝負の第3局は29日、神奈川県藤沢市で指され、挑戦者で先手の西山朋佳女流三冠（30）が83手で福間香奈女王（34）を破り、対戦成績を2勝1敗としてタイトル奪還に王手をかけた。第4局は5月19日、東京都渋谷区の将棋会館で行われる。