◇MLB マーリンズ2-1ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が今季5度目の先発登板で6回2失点と好投。チームは敗れ今季初黒星を喫しましたが、9奪三振を記録しメジャー通算700奪三振を達成しました。メジャー通算695奪三振でむかえたこの試合。初回は決め球のスプリットで2者連続見逃し三振と素晴らしい立ち上がりを見せます。2回には犠牲フライで1失点しますが、コナー・ノービー選手からストレ