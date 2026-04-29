WEリーグは４月29日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでクラシエカップ決勝を開催。クラブ史上初のタイトル獲得を狙うRB大宮アルディージャWOMENと昨季のWEリーグ女王の日テレ・東京ヴェルディベレーザが対戦した。開始３分、さっそくスコアボードが動く。先制したのは大宮Ｗ。西尾葉音が渾身の右足シュートを流し込む。対するベレーザは22分にチャンスを創出。樋渡百花がドリブルでボックス内に侵入し、鋭いシュートを