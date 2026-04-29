INIが、グループ初の東京ドーム公演を含む東阪ドームツアーを9月より開催する。 （関連：INI、ROIROM、JO1……アーティストの物語と楽曲の相乗効果ボーイズグループによるチャートアクションの変化） 本情報は、4月28日に自身のYouTube公式チャンネルで行われた生配信『INI 春の決起集会』で発表されたもの。同配信では、シングル『PULSE』のタイトル曲「All 4 U（Englis