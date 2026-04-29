喫煙やポイ捨てという行為そのもの以上に、今問われているのはその人物の「人間性」かもしれない。【画像】「モラルを期待するな」老人の転倒を無視する韓国の“鬼畜タクシー”来日していたBTSのRMが渋谷の禁煙区域で喫煙し、さらに吸い殻を捨てたと報じられたことで、厳しい批判にさらされている。報道した『週刊文春』によれば、RMは警備員に注意されても吸い続け、地面に残された吸い殻を女性スタッフが膝をついて拾い上げたと