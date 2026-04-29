【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszがニューアルバム『MOMENTUM』を4月29日にリリース。封入特典等、詳細な情報が改めて発表された。 ■ポップスを軸に様々なジャンルを盛り込んだ、計13曲収録のアルバム 『MOMENTUM』は、2月5日に新体制発足1周年を迎え、31万人を動員した初のドームツアー追加公演日程を含む全6公演を完走したtimeleszにとって、新体制2作目となるアルバム。 今作