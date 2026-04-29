明治安田J1百年構想リーグは29日「V・ファーレン長崎」がアウェーで「清水エスパルス」に2-1で勝利。5試合ぶりに白星をあげました。 試合は前半21分、相手に先制を許しますが、33分にチアゴサンタナのゴールで追いつきます。 同点で迎えた後半。 立ち上がりに長谷川のゴールで逆転に成功。長崎が2-1で勝利し5試合ぶりに白星を飾りました。 次節は来月3日、ホームで「名古屋グランパス