中国メディアの快科技によると、タケノコを無断で掘ろうとし顔から転倒して鼻に刺さってけがをした男性が賠償を求めて景勝地を訴えた。重慶市綦江区の男性は2025年10月、景勝地の遊歩道から無断で竹林に入りタケノコを掘り起こそうとしたところ、タケノコにつまずいて顔から転倒して鋭いタケノコが鼻に刺さった。病院で鼻腔貫通損傷、鼻中隔・副鼻腔骨折と診断され、入院と治療のため2万元（約46万円）余りを支払った男性は