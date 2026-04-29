2026（第19回）北京国際モーターショーでは、各種のハイテクが集中的にお披露目され、人々の自動車に対する想像空間を絶えず拡幅している。中国は自動車イノベーションの「引力の中心」。中国は世界の自動車産業の「フィットネスジム」……。この世界最大規模のモーターショーに対し、海外のメディアと企業は共に高い関心を寄せ、中国が世界の自動車産業の技術イノベーションをけん引する風向計になっているとの認識を示している。