東京駅構内の商業施設「グランスタ」で開催された“プリンだけ”の総選挙。人気トップ3に輝いたのはー 【写真を見る】激戦区！東京駅・グランスタ「エキナカプリン総選挙」1位は“懐かしい＆ほろ苦”【THE TIME,】 老舗和菓子店の“新食感”プリン東京駅のグランスタで3月に開催された「グランスタプリン総選挙2026」。各ショップ自慢のプリン14品の中から【3位】を獲得したのは、八重洲地下中央改札口近くに店を構える