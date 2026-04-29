俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIさんがプロデュースを務める映画「FUJIKO」（木村太一監督）が、イタリアの第28回ウディネ・ファーイースト映画祭でメインコンペティション部門においてワールドプレミア上映され、上映後には5分間に及ぶスタンディングオベーションを受ける盛況となりました。 【写真を見る】【 MEGUMI 】プロデュース映画「FUJIKO」が伊ウディネ映画祭で5分間の大喝采「人生最高の一日」観客