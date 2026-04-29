「空白域は（33）〜（35）と（40）〜（42）。見てのとおり、（40）〜（42）は直近10回で出現が1回もない完全空白域になっています。ケチャップ数字は、25回ぶりに出た（33）、19回ぶりの（22）、18回ぶりの（23）、17回ぶりの（20）です。（33）は特濃なので、しばらく追い続ける必要あり。最有力は（34）。空白域内にあり、1月22日以来出現がありません。次いで（41）。完全空白域内にあり、今年の出現は2回だけとなっています