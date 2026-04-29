Image : THE NORTH FACE 2024年5月11日の記事を編集して再掲載しています。 そろそろスニーカーよりも、サンダルの方が気持ちいい季節。夏に向けて、だんだんサンダルがヘビロテになりそうな予感。でも、「スニーカーの方が安心感ある！」なんて方のために、今回は快適すぎるスニーカー感覚のサンダルをピックしました。肉厚ソールユニットがフワッフワ