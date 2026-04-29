陸上・織田幹雄記念国際陸上の織田幹雄記念国際が29日、ホットスタッフフィールド広島で行われ、日本トップが集結した女子100メートル障害のA決勝は、田中佑美（富士通）が13秒03（向かい風0.9メートル）で制した。中島ひとみ（長谷川体育施設）は13秒26で4位だった。日本歴代1〜4位のハードラーが揃った一戦。緊張感が高まるスタートは、仕切り直しとなった。一度はフライングと判定されたのは中島だった。審判と話した後、