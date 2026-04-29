今回紹介するのは、Threadsに投稿された甘えんぼ猫ちゃん。末っ子だからか、とっても甘えん坊みたいで、息子ちゃんが色塗りしているところにも乱入した模様。そのときの息子ちゃんの対応が微笑ましいと話題になりました。投稿はThreadsにて、5万回以上表示。多くのThreadsユーザーたちの目に止まりました。 【動画：色塗りを楽しんでいた子ども→『かまってほしい猫』がやってきた結果…まさかの光景】 末っ子の