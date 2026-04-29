58万回以上視聴され5万「いいね」を獲得しているのは、「猫にマジックができるかチャレンジさせてみた」投稿です。驚きの結果に、視聴者からは「左右でできるのすごすぎる！」「ホンマに天才やん」「上手～」など賞賛のコメントが集まっています。 【動画：猫は『マジックができる？』チャレンジさせてみた結果……驚きの展開】 まずはお手本を披露 Instagramアカウント「LEO (レオ)｜ミヌエット」に投稿されたのは