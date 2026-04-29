︎猫の抜歯が必要なケース 1.食事が取れない 猫は人と違い、滅多に虫歯にはなりませんが、食べかすなどが歯周ポケットに溜まる事で、歯周病や歯肉炎を引き起こしやすいです。軽度の歯周病や歯肉炎の場合には、内服薬や注射、歯石取りをする事で改善することもありますが、重度の歯周病や歯肉炎になると強い痛みを伴う事があり、その影響で食事が取れなくなってしまった場合には、根本的に抜歯をするなど