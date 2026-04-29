コーデを組むのが苦手で、何を合わせたらいいのか、いつも迷ってしまう……。そんなときに頼れるのがサッと着るだけでコーデがキマるワンピース。【GU（ジーユー）】には、難しく考えなくてもサマ見えが狙えそうな「映えワンピ」が豊富に揃っています。シャツデザインやフレアシルエットなど、春夏の着こなしをオシャレにアップデートできる一枚が見つかるはず。 バックリボンで後ろ姿まで抜