◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」先日、大阪・南港で大学野球を取材する機会に恵まれた。この球場で、大学野球…。どこか懐かしい。そう、１７年ぶりだ。阪神担当の若手記者だった２００９年。ドラフトで指名された選手を目当てに足を運んだ。早く到着したため、前の試合を観戦。初めて見る左投手に目を奪われた。恥ずかしながら大学球界の知識は乏しく、名前も知らなかった。明らかに球が速い。ネット裏でスピードガンを