◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ-楽天(29日、ZOZOマリン)今季3度目の先発のマウンドに立った前田投手が4回途中3失点で降板しました。前田投手は今オフにメジャーから楽天に入団。開幕から2試合に先発し0勝1敗、防御率2.45を記録していました。その後、1度登録抹消となり2軍で調整し好投。この日、1軍登録されロッテ戦に先発しました。初回、先頭の西川史礁選手にヒットを打たれると、直後に盗塁とセカンドゴロ間に進塁を許し、いきな