涙をこぼして挑んだ引退会見。りくりゅう木原龍一選手がスケート連盟からあることをばらされました。ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルと輝かしい成績を残した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。28日にそろって引退会見に出席しました。会見開始10秒で涙を流した木原選手。その後も鼻をすすったり涙をぬぐったり、終始涙目で会見は行われました。日本スケート連盟は公式SNSで