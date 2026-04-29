2026/4/17-4/23のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比1.1％減、TOP100の初登場作は11作（前週15作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧M!LK「好きすぎて滅！」（470.6万回）が6週連続、通算8度目の1位となった。2位（前週2位）は「爆裂愛してる」（432.8万回）で、M!LKが6週連続で1位・2位を独占した。1位の「好きすぎて滅！」は、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品。「あなたが好き過ぎて