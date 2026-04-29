元巨人監督の堀内恒夫さん（78）が29日、自身のブログを更新。巨人・吉川尚輝内野手（31）が前日28日の広島戦（東京D）でプロ初の三塁守備に就いたことについて憂慮をつづった。3位の巨人は同戦で5位・広島に今季最多18安打を打たれて1―11と惨敗。昨年10月に両股関節の手術を受け、26日に1軍復帰したばかりの吉川は0―6で迎えた6回から三塁守備に就いて途中出場した。2024年に二塁手としてゴールデングラブを受賞するなど名