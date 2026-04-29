◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第13節清水1―2長崎（2026年4月29日IAIスタジアム日本平）J1清水はホームで長崎と対戦し、1―2で逆転負けした。前半早々に数的不利となるとなる苦しい展開の中、MF嶋本悠大（19）が先制点を奪ったが逃げ切れなかった。前半8分、最終ラインの背後を取られたDF住吉ジェラニレショーンが相手FWを倒して一発退場。VAR介入後も判定は覆らなかった。それでも1人少ない清水が先に試合を動か