ABEMAは28日、オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第1話を放送した。同作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーとなっている。【動画】気になる！年収1400万円の男の顔デート相手にドン引きする西澤由夏アナ人気婚活番組への出