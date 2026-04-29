◇パ・リーグ楽天―ロッテ（2026年4月29日ZOZOマリン）楽天の前田健太投手（38）が29日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に先発登板。5回途中5失点で、NPB復帰後初となる11年ぶりの勝利はお預けとなった。日本球界での最後の白星は広島時代の15年10月2日の中日戦だった。3度目の正直はならなかった。右ふくらはぎの張りで途中降板した4月7日の日本ハム戦以来、中21日でのマウンド。初回先頭のロッテ・藤原の左前