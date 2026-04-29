「ロッテ−楽天」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ・井上広大が阪神から移籍後、ロッテ初安打初本塁打を記録した。「６番・一塁」でスタメンに抜てきされ、四回の第２打席。楽天・前田健太から豪快にレフトスタンドへ運んだ。井上は１９年ドラフト２位で阪神に入団。長距離砲として期待されたが、阪神での５年で４５試合に出場、打率・１８９、３本塁打、１５打点の成績。２５年１２月の現役ドラフトでロッテへ