◆パ・リーグロッテ―楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）楽天・前田健太投手（３８）がロッテ戦に先発し、１点ビハインドの５回無死、一、三塁の場面で降板した。初回は先頭の藤原に左前安打を浴びると、１死三塁から寺地の左犠飛で失点。先制点を献上した。味方が逆転した直後の３回は１死三塁のピンチを背負うも動じない。１５０キロを超える直球にスプリットなどを交えて、藤原と寺地を打ち取って、無失点に抑えた。しか