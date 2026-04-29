◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）４月２９日、栗東トレセン＝共同会見北村友一騎手＝栗東・フリー＝がクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史）で挑む春の大一番について、共同会見で意気込みを語った。―大阪杯を振り返って。「道中のリズムがすごく良かったですし、追ってから少しフラフラしたり、反応が少し鈍いところもあったんですけど、しっかりととらえてくれて、改めて