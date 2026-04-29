◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）プロ初登板初先発だったＤｅＮＡのドラフト２位ルーキー・島田舜也投手（東洋大）が、５回２失点と粘りの投球を見せたが、同点のまま後続のバトンを渡し、白星デビューを飾ることはできなかった。同じドラフト２位ルーキー・桜井との投げ合いは、初回にボスラーの適時打で先制点を許すと、同点の４回には自身の暴投などで無死二、三塁のピンチを招き、鵜飼の