◆パ・リーグロッテ―楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・井上広大外野手（２４）が「６番・一塁」でスタメン出場。２―２の同点に追いついた直後の４回１死、楽天・前田健から左翼席に勝ち越しの１号ソロを放った。昨年１２月の現役ドラフトで阪神から移籍後、初めてのスタメン出場で、初安打が初アーチ。「めっちゃうれしいです。ホームランを打って逆転することができましたが、次の打席でもしっかり打てるように頑張