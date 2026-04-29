◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-阪神(29日、神宮球場)ヤクルト・山野太一投手が奪三振ショーを見せました。開幕から4連勝中の左腕は初回、森下翔太選手から空振り三振を奪うなど三者凡退でのスタート。2回にも先頭の佐藤輝明選手を空振り三振とすると、後続にヒットこそ許すもこの回3三振で無失点としました。3回は2アウト1塁からルーキーの岡城快生選手にタイムリー2ベースを許し1点を失いますが、4回は佐藤選手から2打席連続三