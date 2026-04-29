明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第13節が29日に行われ、東京ヴェルディと鹿島アントラーズが対戦した。序盤は東京Vが攻めの姿勢で複数のチャンスを作り出したが、鹿島は守護神・早川友基の安定感あるセーブで凌ぐ。そして19分、鹿島が先制に成功する。濃野公人のパスを受けた師岡柊生が、仕掛けてからクロスを供給。ペナルティエリア左の鈴木優磨が頭でゴール前に折り返すと、最後はゴール前に詰めていた濃野が押